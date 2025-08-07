Ponte sullo Stretto, Rixi: “qualsiasi paese industriale lo vorrebbe, non si capisce perché in Italia non si doveva fare”

Il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, commenta l'ok del Cipess al Ponte sullo Stretto

“Crediamo che sia un elemento importante per accendere una luce sull’Italia e sul Mediterraneo a livello mondiale. Un’opera che qualsiasi Paese industriale come il nostro vorrebbe realizzare e non si capisce perché in Italia non si sarebbe dovuto fare”. Lo ha detto il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, a margine dell’odierna vista in Comune a Imperia, intervenendo sulla notizia del via libera al ponte sullo Stretto.

“Oggettivamente, ci sarà un risparmio sulle emissioni, un risparmio per gli utenti – ha aggiunto – un aumento della connessione in tutto il Mezzogiorno d’Italia e una più semplice movimentazione delle persone e delle merci all’interno del territorio nazionale”.

