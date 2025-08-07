Ponte sullo Stretto, Rixi: “qualsiasi paese industriale lo vorrebbe, non si capisce perché in Italia non si doveva fare”

StrettoWeb

“Crediamo che sia un elemento importante per accendere una luce sull’Italia e sul Mediterraneo a livello mondiale. Un’opera che qualsiasi Paese industriale come il nostro vorrebbe realizzare e non si capisce perché in Italia non si sarebbe dovuto fare”. Lo ha detto il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, a margine dell’odierna vista in Comune a Imperia, intervenendo sulla notizia del via libera al ponte sullo Stretto.

“Oggettivamente, ci sarà un risparmio sulle emissioni, un risparmio per gli utenti – ha aggiunto – un aumento della connessione in tutto il Mezzogiorno d’Italia e una più semplice movimentazione delle persone e delle merci all’interno del territorio nazionale”.