Ponte sullo Stretto, la riunione d’urgenza e l’ok al progetto definitivo: cosa è successo al pre Cipess

StrettoWeb

“Al Cipess, in rappresentanza del presidente Schifani, ho partecipato all’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto. Riunione di urgenza, solo poche ore, per approvare un punto importantissimo. Poniamo un nuovo tassello per un’opera ingegneristica unica al mondo. La Sicilia diventerà l’avamposto d’Europa sul Mediterraneo”. Ad annunciarlo sui social, attraverso un video, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità in Sicilia – nonché Deputato di Fratelli d’Italia all’ARS – Alessandro Aricò.

Una riunione d’urgenza al pre Cipess ha dato l’ok al progetto definitivo dell’opera, in attesa del Cipess, che sarà nei prossimi giorni, all’inizio della prossima settimana. In alto il video in cui l’Assessore annuncia la novità.