Ponte sullo Stretto, Savino e Gentile: “prende forma la visione moderna di Berlusconi”

Quella di oggi “è una data destinata a entrare nella storia delle infrastrutture italiane e dell’identità nazionale. L’approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) rappresenta il compimento di un’intuizione coraggiosa, frutto della visione moderna e innovativa del Presidente Silvio Berlusconi. Berlusconi non si è limitato a immaginare un’Italia più vicina e interconnessa: ha tracciato la rotta per trasformare quell’idea in realtà. Il ponte non è più un’ipotesi sospesa, ma un progetto concreto, destinato a diventare simbolo di sviluppo e integrazione per l’intero Paese. Un’infrastruttura strategica, che rafforzerà il ruolo del Mezzogiorno nel Mediterraneo, generando occupazione, crescita e nuove opportunità”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino.

Savino aggiunge: “con questa decisione si conferma una linea politica coerente, che Forza Italia ha sostenuto sin dall’inizio, affrontando critiche e ostacoli con determinazione e senso delle istituzioni. E’ un tributo alla leadership del presidente Berlusconi, che ha saputo indicare la via del futuro quando altri restavano fermi. Oggi celebriamo una scelta lungimirante e, soprattutto, diamo avvio a una nuova stagione: un’Italia che costruisce, che si connette, che guarda avanti. E che, grazie all’impegno di Forza Italia e alla volontà di questo Governo, trasforma quella visione in realtà, continuando a investire nel domani e lasciando in eredità infrastrutture, fiducia e speranza alle nuove generazioni”.

Anche Gentile cita Berlusconi

“Lo storico via libera del CIPESS al Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta il compimento di una visione politica chiara e lungimirante, concepita anni fa dal Presidente Silvio Berlusconi. Un’idea geniale che oggi inizia a prendere forma concreta grazie all’impegno e alla tenacia di Forza Italia e del governo di centrodestra. Un ringraziamento particolare va al nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, per avere portato avanti con fermezza quest’opera fondamentale per l’Italia e per il Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Affari Costituzionali.