Il Ponte sullo Stretto e il “pisello di Salvini”: “era meglio l’ingegner Cane” | VIDEO

In questi giorni caldi, dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, sta succedendo di tutto. Se ne stanno sentendo di ogni. La paura è dei No Ponte, che forse pensavano che alle parole non sarebbero seguiti i fatti. E così escono fuori proteste, manifestazioni, cori, note stampa, interviste pilotate, pensieri e post social, ma anche vecchi video di mesi fa, dell’anno scorso. Mentre agli imbarchi di Villa San Giovanni e Messina impazza la rabbia di pendolari e turisti, in coda per ore e ore ad attendere un traghetto per una traversata di 3 km.

A proposito di video, ne è spuntato uno, tirato fuori dal Ministro Salvini sui social. “L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, dopo decenni di promesse e fallimenti, ha scatenato la sinistra e i professionisti del NO a tutto. In rete per esempio sta girando da giorni un video del giugno 2024, col sobrio parere di questo noto e autorevole ingegnere: ‘Il Ponte sullo Stretto è il pisello di Salvini così come lui se lo immagina….’ Preferisco di gran lunga il mitico Ingegner Cane!“ ha scritto Salvini sui social, ironizzando anch’egli con la citazione dell’ingegner Cane, personaggio interpretato da Fabio De Luigi su “Mai dire…”. In alto il video pubblicato da Salvini con la dichiarazione off limits.