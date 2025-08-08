Ponte sullo Stretto, Nuovo Fronte Politico affigge diversi manifesti a Reggio Calabria: “Immersi nella Storia, proiettati nel Futuro”

StrettoWeb

Nel cuore della serata, i militanti del Nuovo Fronte Politico hanno affisso dei manifesti dal contenuto testuale “Immersi nella Storia, proiettati nel Futuro”, in merito alla recente approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. “Negli anni, l’importanza strategica e storica dell’area è stata innalzata soltanto a voce. Finalmente l’iniziativa prende forma e sostanza. Esso gioverà ai residenti innanzitutto; ed altrettanto alla nazione e al continente. Ringrazieranno infatti i pendolari che studiano o hanno famiglia al di là dello Stretto, come ringrazieranno commercianti, imprenditori e chiunque voglia circolare con maggiore praticità per qualsiasi esigenza” si legge in una nota del movimento.

In ogni parte del mondo si guarda al futuro senza livore

“Le novità infrastrutturali, quali i rinnovamenti di autostrada e ferrovia, recheranno un miglioramento evidente in una zona che sembrava destinata all’abbandono. L’impatto sarà, ovviamente, anche culturale. Ci si abituerà a vestire un abito più dignitoso. Perché in ogni angolo del mondo civilizzato si guarda al futuro senza quel livore che ha contaminato la nostra terra mediante un clima di sabotaggio. Allo stesso modo, calabresi e siciliani realizzeranno di meritare il meglio, di non doversi sempre rassegnare sotto il condizionamento delle paternali salottiere. Come i nostri antenati, edifichiamo e conquistiamo noi stessi anche tramite le grandi opere” si legge ancora.