Ponte sullo Stretto, Mulè: “voluto da Berlusconi, cambierà la storia”

“L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina segna l’avvio di un’opera che cambierà la storia del ventunesimo secolo. Ed è la storia di un’opera voluta, fortissimamente voluta, grazie alla visione di Silvio Berlusconi al quale da oggi l’Italia ha un motivo in più per essergli grata“. E’ quanto afferma in una nota il vice presidente della Camera Giorgio Mulè, nel giorno in cui il CIPESS ha dato l’ok al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.