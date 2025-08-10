Ponte sullo Stretto, una delle meraviglie ingegneristiche del XXI secolo: “viaggio” tra numeri e dibattiti

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – È ufficiale: a settembre 2025 inizieranno i lavori del ponte a campata unica più lungo del pianeta. Una visione che, dopo decenni di attese, polemiche e promesse mancate, si fa finalmente realtà. Il Ponte sullo Stretto di Messina non sarà solo un’opera di ingegneria senza precedenti: sarà il simbolo di un nuovo inizio, la riscossa di un Sud troppo spesso dimenticato, l’abbraccio di un’Italia che si ricuce lungo le sue fratture storiche. Il via libera definitivo del Cipess, datato 6 agosto 2025, segna l’alba di una trasformazione epocale. Con i suoi 13,5 miliardi di euro, questa infrastruttura mastodontica si propone come la nuova colonna vertebrale del Mezzogiorno, un ponte tra l’isolamento e l’integrazione, tra il margine e il cuore pulsante dello sviluppo nazionale.

I numeri

Con 3.300 metri di campata sospesa, sorretta da due torri d’acciaio alte 399 metri – più delle guglie del Duomo di Milano, più del doppio della Torre di Pisa – il Ponte sullo Stretto sarà una delle meraviglie ingegneristiche del XXI secolo. Una struttura progettata per sfidare i venti più impetuosi, resistere ai sismi più violenti, e al tempo stesso ospitare sei corsie stradali, due binari ferroviari e marciapiedi pedonabili.

Ma non è solo questione di numeri, di metalli e cemento. Questo ponte cambierà il modo di vivere, muoversi, pensare. Il tempo, quella ricchezza inestimabile che al Sud è sempre stata sottratta, verrà restituito. Il collegamento ferroviario tra Sicilia e Calabria passerà da oltre due ore a soli 15 minuti. Per le automobili, da più di un’ora a 10 minuti. Una rivoluzione. Non solo nei trasporti, ma nella dignità e nelle opportunità. Il Ponte sullo Stretto non è soltanto un’infrastruttura: è una dichiarazione d’intenti, un grido d’orgoglio, una visione audace che dice al mondo che il Sud è pronto a riprendersi il proprio posto nella storia.

È un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo diventare. È futuro che si costruisce con le mani, con l’ingegno, con il coraggio di credere. Saranno realizzati 40 chilometri di opere complementari, tra gallerie, raccordi e stazioni, che uniranno il ponte alle grandi arterie del Mediterraneo: l’Autostrada del Sole, le stazioni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, l’autostrada Messina-Catania, la Palermo-Messina e la nuova stazione di Messina, pensata come snodo strategico dell’Alta Velocità.

Il dibattito

Come ogni sfida titanica, anche questa solleva dubbi, critiche, paure. E come sempre, saranno il rigore scientifico e la trasparenza a dover dare risposte. Le analisi dovranno garantire la resistenza al vento e ai terremoti, la sicurezza dei materiali, la tutela dell’ambiente. Le grandi opere non possono prescindere dalla responsabilità, e il Ponte sullo Stretto deve essere esempio di sostenibilità, efficienza e visione etica. Anche il tema della navigabilità resta aperto. Con una luce verticale di 70-72 metri, il ponte permetterà il passaggio alla stragrande maggioranza delle navi, pur sollevando interrogativi su alcune rotte di grandi portacontainer. Ma secondo i progettisti, l’infrastruttura rispetta gli standard internazionali e guarda a un futuro in cui la logistica sarà integrata, intelligente, resiliente.

La sfida è lanciata. Le polemiche non mancheranno – e non dovranno mancare: ogni grande progetto richiede confronto e vigilanza. Ma intanto, il tempo dell’attesa è finito. A settembre, le ruspe entreranno in azione. E quel che per secoli è stato un confine diventerà un varco, un varco tra due terre che non sono più periferia, ma centro nevralgico di un’Italia che rialza la testa e guarda oltre l’orizzonte.

Il traguardo è fissato: 2032-2033, quando l’Italia intera potrà attraversare lo Stretto non più su un traghetto, ma su un colosso sospeso tra cielo e mare. Sarà allora che capiremo davvero: non è solo un ponte. È una scelta di civiltà. Il Ponte sullo Stretto è una promessa che si mantiene, un Sud che si rialza, un Paese che non ha paura di sognare in grande. E da settembre, quel sogno comincerà a camminare.