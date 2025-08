Ponte sullo Stretto, Maurizio Lupi: “un’opera strategica per un’Italia più moderna e più forte”

StrettoWeb

“Il via libera definitivo del Cipess al Ponte sullo Stretto è una grande notizia, per la Sicilia, per il Mezzogiorno e per l’Italia intera. Un passo in avanti fondamentale verso la realizzazione di una opera di alta ingegneria, una infrastruttura strategica attesa da troppi anni, che permetterà finalmente di unire tutto il Paese, di collegare con l’alta velocità e l’alta capacità la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa. Il ponte sarà un simbolo dell’eccellenza italiana”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

“Il Governo si è assunto la responsabilità di decidere e di fare, nella massima sicurezza. Continuiamo a mantenere gli impegni presi per costruire un’Italia più moderna, più competitiva e più forte”.