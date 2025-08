Ponte sullo Stretto, Mattiani: “giornata storica per la nostra terra”

StrettoWeb

E’ arrivata la tanto attesa approvazione da parte del CIPESS del progetto del Ponte dello Stretto di Messina. Un momento storico, così è stato definito dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che ha fortemente voluto il riavvio del procedimento, giunto alle soglie dell’inizio lavori. Grande la soddisfazione del Commissario Provinciale della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria, il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto al Ministro Salvini in questa battaglia per lo sviluppo del territorio:

“E’ una giornata storica. Non ci sono altre parole per definire la giornata odierna. L’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto da parte del CIPESS consacra il riavvio del progetto e rappresenta un momento che rimarrà inciso per sempre nella storia del nostro territorio. Un passaggio decisivo di un’opera infrastrutturale, per la quale il Ministro Matteo Salvini si è battuto, ha lottato e ha condotto alle soglie dell’inizio lavori. A Lui va il grande merito di averci sempre creduto anche nei momenti più difficili. Tutti noi sul territorio abbiamo fatto la nostra parte supportandolo e, così, continueremo a fare perché reputiamo il Ponte sullo Stretto una Infrastruttura fondamentale per il futuro e lo sviluppo della nostra terra. Un altro sogno che sta per diventare realtà. Il Ponte degli Italiani. La grande opera che unisce Calabria, Sicilia, il resto d’Italia e l’Europa. Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo”.

Salvini in Calabria

Continua nel Suo intervento il Consigliere Mattiani che annuncia la presenza in Calabria del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Siamo entrati nella fase in cui vedremo presto l’apertura dei cantieri. Questa è un’altra grande notizia. Per molti anni si è parlato di Ponte sullo Stretto, ma il risultato raggiunto dimostra ancora una volta la grande concretezza dell’operato del Ministro Salvini, da sempre vicino alle problematiche della nostra Regione. Dobbiamo avere piena consapevolezza di cosa rappresenti quest’opera per l’Italia, il Sud della nostra Nazione, ma soprattutto per la Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Sicilia.

Un Ministro che ha avuto la determinazione di condurre in porto un investimento di quasi 14 miliardi di euro che ricadrà nella nostra area territoriale. Questo significa lavoro, sviluppo, progresso, futuro, investimenti aggiuntivi in strade e ferrovie, così come sta già avvenendo. Penso all’alta velocità, alla S.S. 106 Jonica e ad altre opere e infrastrutture. Ciò a dispetto dei soliti detrattori e dei seminatori di bugie che dicono tutto ed il contrario di tutto e che negano anche l’evidenza di cantieri già aperti. Insomma un’opera che sta facendo già da traino ad altri investimenti e che condurrà la Calabria e la Sicilia fuori dall’arretratezza infrastrutturale dove i signori del No ci hanno confinato per anni.

Noi da lì vogliamo uscire definitivamente, perché vogliamo che finalmente la Calabria guardi ad futuro fatto di modernità e prosperità. E siamo già pronti ad accogliere Giovedì 7 Agosto il nostro Ministro Matteo Salvini in Calabria, a Villa San Giovanni in Località Santa Trada presso il Ristorante “Il Pilone” per fissare insieme le prossime tappe della più grande opera infrastrutturale della storia d’Italia”.