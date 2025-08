Ponte sullo Stretto, Marrocco (FI): “Berlusconi fu deriso e ostacolato, ma oggi…”

StrettoWeb

“Oggi l’Italia scrive una pagina di storia. Il CIPESS ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Non è solo l’inizio di un’opera grandiosa: è la realizzazione di un sogno. Un sogno che portava il nome, il cuore e la visione di Silvio Berlusconi. Era lui, più di vent’anni fa, a immaginare un’Italia finalmente unita anche fisicamente, in cui la Sicilia non fosse più isola ma parte viva, connessa, protagonista del futuro. Fu lui a crederci per primo, a lottare contro scetticismi, polemiche, ostacoli. Fu deriso, ostacolato, ma non ha mai smesso di guardare avanti. E oggi, con commozione e orgoglio, possiamo dire che aveva ragione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Patrizia Marrocco.

“Il Ponte sullo Stretto è un sogno che coltivo da sempre. È il simbolo dell’Italia che unisce, che cresce, che non ha paura del futuro. È un’opera che cambierà il volto del Sud e dell’intero Paese” disse nel 2019. Il Ponte sullo Stretto non è soltanto un’infrastruttura: è un simbolo d’amore per l’Italia, di coraggio politico, di visione lungimirante. È la prova che chi sa sognare in grande, prima o poi lascia un segno indelebile. Questo ponte porta il nome di Silvio. È il suo dono al Paese, il suo abbraccio alla Sicilia, il suo messaggio alle generazioni future: credere sempre, anche quando tutti ti dicono di no.

Il Ponte sullo Stretto sarà un simbolo di unità nazionale, sviluppo economico e rilancio del Sud. Ma soprattutto, sarà il ponte di Silvio, il tributo più concreto e duraturo a un uomo che ha cambiato la storia d’Italia e che continua a indicare la strada anche dopo la sua scomparsa”.