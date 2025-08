Ponte sullo Stretto, Mancuso: “la Calabria non sarà più periferia”

StrettoWeb

“Una giornata storica per la Calabria e per l’Italia! Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini per il grande successo ottenuto oggi con l’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Parliamo di un’opera strategica da 13,5 miliardi di euro che non solo unirà definitivamente la Calabria alla Sicilia, ma che cambierà il destino della nostra terra già durante la fase di realizzazione. Le ricadute economiche, occupazionali e infrastrutturali saranno epocali”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Regionale calabrese Filippo Mancuso.

“Un’infrastruttura che darà finalmente concretezza all’area vasta tra Messina e Reggio Calabria, creando un sistema territoriale integrato, moderno e competitivo, proiettato verso l’Europa e il Mediterraneo. Grazie al lavoro concreto e determinato della Lega al Governo, attenta ai bisogni del Sud, oggi si compie un passo decisivo verso un futuro di sviluppo e modernità. La Calabria non sarà più periferia, ma protagonista. Avanti così, Matteo!”.