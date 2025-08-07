Ponte sullo Stretto, Lo Curto (Lega): “oggi iniziamo a raccogliere i frutti”

StrettoWeb

“L’approvazione da parte del Cipess del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una svolta storica per la Sicilia e per tutto il Mezzogiorno. Si tratta di un’opera strategica, attesa da decenni, che finalmente diventa realtà grazie all’impegno concreto della Lega e del Ministro Matteo Salvini”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, commissario per la provincia di Trapani della Lega Salvini Premier, che aggiunge: “Il Ponte non è solo un’infrastruttura: è una chiave di sviluppo, un simbolo di rinascita, un volano per l’economia della Sicilia”.

“Connettere in modo stabile e moderno l’Isola al resto della Penisola significa attrarre investimenti, generare occupazione, rafforzare la competitività del nostro territorio e garantire ai cittadini collegamenti più rapidi ed efficienti. Abbiamo sempre creduto in questa visione e oggi iniziamo a raccogliere i frutti di un impegno serio e coerente. La Sicilia non può più permettersi di restare indietro. È il momento di guardare avanti, con coraggio e concretezza. Il Ponte sullo Stretto è il primo grande passo per costruire una Sicilia più forte, moderna e protagonista”.