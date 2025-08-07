Ponte sullo Stretto, Lo Curto (Lega): “oggi iniziamo a raccogliere i frutti”

Ponte sullo Stretto: le parole di Eleonora Lo Curto, commissario per la provincia di Trapani della Lega Salvini Premier

“L’approvazione da parte del Cipess del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una svolta storica per la Sicilia e per tutto il Mezzogiorno. Si tratta di un’opera strategica, attesa da decenni, che finalmente diventa realtà grazie all’impegno concreto della Lega e del Ministro Matteo Salvini”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, commissario per la provincia di Trapani della Lega Salvini Premier, che aggiunge: “Il Ponte non è solo un’infrastruttura: è una chiave di sviluppo, un simbolo di rinascita, un volano per l’economia della Sicilia”.

“Connettere in modo stabile e moderno l’Isola al resto della Penisola significa attrarre investimenti, generare occupazione, rafforzare la competitività del nostro territorio e garantire ai cittadini collegamenti più rapidi ed efficienti. Abbiamo sempre creduto in questa visione e oggi iniziamo a raccogliere i frutti di un impegno serio e coerente. La Sicilia non può più permettersi di restare indietro. È il momento di guardare avanti, con coraggio e concretezza. Il Ponte sullo Stretto è il primo grande passo per costruire una Sicilia più forte, moderna e protagonista”.

