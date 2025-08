Ponte sullo Stretto, Licia Ronzulli a StrettoWeb: “è la volta buona! Peccato che Berlusconi non lo possa vedere”

StrettoWeb

Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, è stata intervistata in esclusiva da StrettoWeb a margine della seconda giornata degli Stati Generali del Sud di Forza Italia a Villa San Giovanni. Moderatrice del primo panel di oggi, quello che ha visto come relatori i presidenti di Regione Calabria, Sicilia, Molise e Basilicata, nell’intervento ai nostri microfoni ha parlato di questa tre giorni, ha stuzzicato l’Opposizione e poi ha parlato del Ponte sullo Stretto.

“Questo evento – ha esordito – organizzato nel cuore del Mediterraneo, dà alla Calabria grande lustro, perché in questi anni la Regione con Occhiuto è stata protagonista del Sud. Quatto su cinque dei nostri Governatori amministrano Regioni del Sud e quindi per Forza Italia il Mezzogiorno è centrale. Stiamo cercando di livellare gli scalini che ci sono stati in questi anni e che hanno creato cittadini di Serie A e B tra Nord e Sud. Un ragazzo calabrese, siciliano, campano deve poter avere la disponibilità di crescita nella sua terra, senza abbandonare i propri cari”.

“In Calabria Opposizione regionale inesistente”

Durante il panel, Ronzulli aveva affermato di aver percepito un po’ di paura – nell’Opposizione – per queste elezioni anticipate, che arriveranno per via delle dimissioni di Occhiuto. Stuzzicata sulla domanda, così ha risposto: “quando Forza Italia era all’Opposizione, sperava nell’elezione anticipata, era felice. Ricordiamo nel 2006, poi salì Berlusconi. In questo caso, dopo le dimissioni di Occhiuto, non ho visto questo. Però mi rendo conto che in Calabria c’è una Opposizione inesistente, quindi l’annuncio li ha spiazzati, ma è tremendo vedere come non ci provino nemmeno. Vuol dire che vinceremo di nuovo noi e i calabresi sceglieranno di riconfermare Occhiuto”.

Ponte sullo Stretto: “nel giro di 5-6 anni…”

Altro passaggio del vice presidente del Senato è sul Ponte sullo Stretto: “questa è la volta buona per il Ponte sullo Stretto, peccato che Berlusconi non possa essere qui a guardarlo. Nel giro di 5-6 anni potremo avere un Ponte che non è solo di opportunità, ma un’opera che avvicinerà l’Italia all’Europa. Dobbiamo solo aspettare, ma il Governo porterà a casa questa promessa” ha aggiunto.