Ponte sullo Stretto, Lega Sicilia: “grazie Salvini”. Domani il flash mob dei militanti del partito

“Il Ponte più lungo del mondo che ridurrà i tempi di attraversamento dello Stretto di Messina a 15 minuti, con una campata unica centrale di 3.300 metri. Un colosso dell’ingegneria esteso complessivamente 3.666 metri. Questi i dati salienti del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto che domani sarà approvato dal CIPESS, con un investimento complessivo di circa 15 miliardi di euro. A Matteo Salvini, che domani ha scelto di recarsi a Messina dopo l’approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione va il nostro grazie, per averci creduto con la massima determinazione e per dare alla Sicilia un’opportunità storica per creare nuovo sviluppo e occupazione”.

Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier della Sicilia. Il vicepremier Matteo Salvini incontrerà i giornalisti a Messina presso il Grecale di Via Torre Faro alle 19.15 nel corso di un punto stampa e a margine di un flash mob organizzato sul posto dai militanti della Lega Sicilia. In città saranno presenti tutti i parlamentari nazionali e regionali della Lega che parteciperanno al direttivo straordinario regionale del partito, convocato dal segretario regionale Nino Germanà.