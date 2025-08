Ponte sullo Stretto, Hyerace (PD) tra filosofia e dialetto: “a squagghiata da nivi si virunu i purtusa”

StrettoWeb

“Il Governo ha venduto slogan per anni, ma sono state frasi spot e annunci il cui costo è tutto sulle spalle dei cittadini”. Così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico messinese, sul Ponte sullo Stretto. “Il progetto definitivo non dà risposte. Scarica tutto sulla fase esecutiva, dove regnano incertezze progettuali e costi occulti. Le penali sono già scritte. I piloni no. Il rischio è pagare miliardi per non vedere nulla. Non esiste ancora un’opera, ma il conto è già arrivato. Non c’è un cantiere, ma si pianificano espropri e disagi” prosegue Hyerace.

“Il Ponte sullo Stretto è un’illusione che rischia di lasciare macerie”

“L’unico elemento concreto è la minaccia che incombe su cittadini e territori. Il ponte è un’illusione che rischia di lasciare solo macerie. Dietro i selfie di Salvini, il vuoto. Dietro la propaganda, il fallimento. Altro che svolta storica: siamo davanti al caos normativo, ai ricorsi, ai costi fuori controllo, alla tensione sociale. Chi ha promesso tutto, oggi deve spiegare perché non ha fatto nulla. Il ministro può anche cenare in riva allo stretto. Ma la favola è finita ed è bene che ne sia consapevole perché, come dice il proverbio: ‘A squagghiata da nivi si vidunu i pirtusa’. E con questo caldo, la neve è già sciolta. Le crepe si vedono tutte. Messina non si beve più nulla. Niente più slogan. Niente più passerelle. Qui la realtà è dura. E presenta il conto”, conclude.