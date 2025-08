Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “data storica, passo avanti concreto dopo decenni”

StrettoWeb

“Con l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto si compie l’ultimo passo fondamentale prima dell’avvio concreto dei lavori di questa realizzazione. Un atto che segna il giro di boa dal periodo di pianificazione, discussione, valutazione portate avanti per anni su questa infrastruttura, e l’azione reale, che produrrà sul territorio gli interventi necessari alla sua costruzione. Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia rappresenta un volano di crescita per entrambe le regioni, sia in termini di indotto e occupazione che di sviluppo della restante rete infrastrutturale connessa al Ponte stesso. Non sarà infatti solo una parte del corridoio Ten-T Scandinavo Mediterraneo, ma anche un asse portante per la crescita delle reti stradali e ferroviarie nel Mezzogiorno”. Lo dichiara il vicecapogruppo e deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele dopo l’ok definitivo del Cipess al progetto per il Ponte sullo Stretto.

“Un traguardo storico, frutto del caparbio e incessante lavoro del ministro Matteo Salvini che si è speso sin dal primo giorno per ridare vigore a questo progetto, trasformandolo in realtà. Si apre una nuova importante pagina non solo per il Sud Italia ma per tutto il Paese. Avanti così, ancora una volta, con competenza, caparbietà e dedizione: lo avevamo promesso, lo stiamo mantenendo”.