Ponte sullo Stretto, l’attenzione dalla Francia: Le Monde titola, “ok al ponte sospeso più lungo del mondo”

StrettoWeb

In altro articolo abbiamo scritto di come, giustamente, l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto abbia attirato le attenzioni da tutto il mondo. Ne hanno parlato in America, in Inghilterra, in Germania. E anche in Francia. Le Monde, a tal proposito, titola: “Ponte di Messina: il governo italiano approva la costruzione del ponte sospeso più lungo del mondo” riportando le parole del Ministro Salvini.

“Con due binari ferroviari al centro e tre corsie di traffico su ciascun lato, il ponte è progettato con due coppie di cavi tesi tra due torri alte 400 metri, con una campata sospesa di 3.300 metri, un record mondiale. I lavori preliminari potrebbero iniziare quest’estate, mentre la costruzione dovrebbe iniziare l’anno prossimo. Il governo sostiene che si tratti di un’impresa ingegneristica, in grado di resistere a forti venti e terremoti in una regione situata alla congiunzione di due placche tettoniche, con il completamento previsto entro il 2032. Il governo spera che ciò porterà crescita economica e posti di lavoro in due regioni italiane povere, la Sicilia e la Calabria, e Salvini promette che il progetto creerà decine di migliaia di posti di lavoro” ha scritto il noto quotidiano, riportando i numeri della grande opera e le tempistiche. Non mancano i cenni all’apertura del dibattito tra “sì” e “no” ma anche le proteste.

La storia e i confronti con gli altri ponti

“L’idea di costruire un collegamento tra la Sicilia e la terraferma risale all’antica Roma e il progetto ha subito diverse false partenze: i primi piani furono elaborati nel 1969. Fu ripreso dall’ufficio del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni nel 2023” spiega ancora Le Monde.

“Il progetto è stato assegnato a Eurolink, un consorzio guidato da WeBuild, un gruppo infrastrutturale italiano, che si è aggiudicato la gara per la costruzione del ponte nel 2006, prima che il progetto venisse annullato nel 2013 a seguito della crisi del debito dell’eurozona. Il Ponte di Messina sarà più lungo del Ponte dei Dardanelli (a Çanakkale, in Turchia), che è attualmente il ponte sospeso più lungo, con una campata principale di 2.023 metri, aprirà al traffico nel 2022 e sarà costruito utilizzando il modello ingegneristico originariamente progettato per il Ponte di Messina”.