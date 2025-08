Ponte sullo Stretto, Figuccia: “un’opera di sviluppo voluta da un milanese. Verranno visitatori da tutto il mondo”

StrettoWeb

“Mercoledì arriverà al traguardo il progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto: un’opera fortemente voluta da un milanese, segretario nazionale del mio partito, che ringrazio per l’impegno e l’abnegazione con cui ha costruito questo risultato”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sull’approvazione da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, del progetto definitivo del Ponte, che segnerà l’avvio dei lavori.

“Il Ponte sarà un volano per lo sviluppo e la crescita della Sicilia – continua Figuccia -. Arriveranno visitatori da tutto il mondo per ammirare quest’opera di alto ingegno infrastrutturale, che consentirà facilità nei trasporti di persone e merci e che farà parlare dei nostri ingeneri in ogni angolo del pianeta”.