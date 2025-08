Ponte sullo Stretto, Durigon (Lega): “farà volare investimenti, occupazione e ricchezza del Sud”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto si farà ed è merito del ministro Salvini, del governo e della Lega che hanno tradotto una promessa in realtà dopo decenni, ridato centralità al Mezzogiorno, puntato su una infrastruttura che unisce, consolida e rafforza il Paese. Farà volare gli investimenti, l’occupazione e la ricchezza del Sud e di tutta Italia”. Lo dichiara il vice segretario federale della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

“Oggi scriviamo una bella pagina per i nostri cittadini e per chi, da sempre, ha visto in questa infrastruttura strategica un simbolo di progresso, innovazione e competitività”.