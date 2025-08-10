Ponte sullo Stretto, l’ennesimo “no” del circolo villese del PD (intriso di benaltrismo)

Il Circolo villese del PD dimostra, per l'ennesima volta, il "no" al Ponte sullo Stretto, commentando la manifestazione di ieri a Messina

ponte sullo stretto
StrettoWeb

“Migliaia di cittadini e militanti per dire mille sì allo sviluppo sostenibile, alla crescita nella salubrità e in sicurezza, al lavoro dignitoso, alle infrastrutture necessarie per tutto lo Stretto. Abbiamo detto un solo no: a Salvini, alla Lega Nord, alle destre anti meridionaliste, al ponte delle illusioni e dell’inutile disastro ambientale. Il Partito Democratico è in prima linea per l’alternativa a questo governo dei territori che disconosce confronto e verità”. Così in una nota il Circolo villese del PD per dimostrare, per l’ennesima volta, il “no” al Ponte sullo Stretto, commentando la manifestazione di ieri a Messina.

Le domande del Circolo

“Sono al potere – al governo e in regione – ma hanno davvero consenso? Hanno convinto? Come sono i vostri stipendi? E le bollette? E il costo dei servizi? Quando è prenotabile una colonscopia? Come è il pronto soccorso più vicino? In che stato si trova la mobilità locale? Come hanno spiegato il loro no al reddito minimo legalmente determinato? Alle maggiori tutele per i lavoratori e i pensionati? Gli interessano solo le concessioni centenarie di qualche balneare. Dovevano cambiare tutto e hanno cambiato in meglio solo le loro vite e gli interessi delle corporazioni a loro legate” si legge ancora.

Ultimi approfondimenti di Attualità