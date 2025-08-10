Ponte sullo Stretto, l’ennesimo “no” del circolo villese del PD (intriso di benaltrismo)

StrettoWeb

“Migliaia di cittadini e militanti per dire mille sì allo sviluppo sostenibile, alla crescita nella salubrità e in sicurezza, al lavoro dignitoso, alle infrastrutture necessarie per tutto lo Stretto. Abbiamo detto un solo no: a Salvini, alla Lega Nord, alle destre anti meridionaliste, al ponte delle illusioni e dell’inutile disastro ambientale. Il Partito Democratico è in prima linea per l’alternativa a questo governo dei territori che disconosce confronto e verità”. Così in una nota il Circolo villese del PD per dimostrare, per l’ennesima volta, il “no” al Ponte sullo Stretto, commentando la manifestazione di ieri a Messina.

Le domande del Circolo

“Sono al potere – al governo e in regione – ma hanno davvero consenso? Hanno convinto? Come sono i vostri stipendi? E le bollette? E il costo dei servizi? Quando è prenotabile una colonscopia? Come è il pronto soccorso più vicino? In che stato si trova la mobilità locale? Come hanno spiegato il loro no al reddito minimo legalmente determinato? Alle maggiori tutele per i lavoratori e i pensionati? Gli interessano solo le concessioni centenarie di qualche balneare. Dovevano cambiare tutto e hanno cambiato in meglio solo le loro vite e gli interessi delle corporazioni a loro legate” si legge ancora.