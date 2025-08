Ponte sullo Stretto, Cartaginese (Lega): “si risparmieranno due ore e mezza”

StrettoWeb

“Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha dato il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura che promette di trasformare radicalmente il collegamento tra Sicilia e Calabria. Il ponte, definito dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini come ‘il Ponte a campata unica più lungo al mondo’, rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un’opera attesa da decenni che consentirà un risparmio di tempo di oltre due ore e mezza, evidenziando i vantaggi non solo in termini di mobilità, ma anche di sviluppo economico per le regioni interessate e l’Italia intera”. Così Laura Cartaginese, Capogruppo Lega Salvini Premier al Consiglio Regionale del Lazio.

“Infatti la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina non è solo una questione di ingegneria e infrastrutture; si tratta di un simbolo di connessione, di opportunità e di progresso per tutto il Paese. Con gli occhi puntati sul traguardo del 2032-33, l’Italia, grazie alla Lega e Matteo Salvini si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia infrastrutturale”.