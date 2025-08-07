Ponte sullo Stretto, l’appoggio di Confindustria Catania: “per noi si apre una nuova fase”

StrettoWeb

“L’approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto da parte del CIPESS segna un momento di rilevanza strategica per il sistema economico del Mezzogiorno. È una scelta che imprime una svolta concreta e attesa da anni, destinata a incidere profondamente sul tessuto produttivo siciliano”. Così Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, che aggiunge: “il Ponte rappresenta una leva di sviluppo per le imprese, che potranno finalmente contare su una connessione stabile e moderna con il resto del Paese e dell’Europa. Un’infrastruttura in grado di attivare filiere industriali, attrarre investimenti e generare nuova occupazione qualificata. Ma non si tratta solo di un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria: il Ponte è anche un simbolo di integrazione, modernizzazione e fiducia nel futuro del Paese”.

“La Sicilia, rafforzando il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo, potrà migliorare l’accessibilità e la competitività del suo sistema produttivo. Sarà ora essenziale accompagnare l’opera con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e di trasporto collegate, per amplificare l’effetto moltiplicatore sull’economia reale. Per Confindustria Catania si apre una nuova fase, che vedrà il sistema delle imprese protagonista e pienamente coinvolto in questo percorso di rilancio”, conclude Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania.