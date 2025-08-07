Ponte sullo Stretto, Siviero: “pace, unione e fratellanza. Solo quello di Messina ha diviso, ma ora…”

StrettoWeb

Il professore e ingegnere Enzo Siviero, tra i più importanti esperti di ponti nonché grande sostenitore di quello di Messina, è intervenuto questa mattina a Rai Radio 1, il giorno dopo l’importante ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. “Non c’è nessun vocabolo – ha affermato – che evochi unione, fratellanza, amicizia amore che non ‘ponte’. Questo tema è stato sempre protagonista insieme, in negativo, a quello dei muri. Pontifex è ‘costruire ponti’, è simbolo di pace. ‘Tagliare i ponti’ invece è un termine negativo”.

Poi ha aggiunto: “noi italiani siamo fortissimi, molto più di altri, nella ricostruzione dei ponti esistenti”. E su quello dello Stretto: “l’unico Ponte che ha diviso nella storia è quello di Messina, che per fortuna ora ha trovato riscontro, dopo 50 anni. Viva il Ponte, viva i Ponti, viva il Ponte di Messina”.