Polo nazionale Dri a Gioia Tauro, l’assessore Calabrese: “le parole del Ministro Urso testimoniano l’impegno del Governo per il Porto”

“L’impegno e le parole del Ministro Adolfo Urso, testimoniano la grande importanza che il Governo attribuisce alle potenzialità del porto di Gioia Tauro, riconoscendo il ruolo strategico del nostro territorio come modello di sviluppo e innovazione per l’intera Italia e il Mediterraneo”. Così l’assessore all’Ambiente, Giovanni Calabrese, presente oggi al porto per la visita istituzionale del Ministro Urso, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del parlamentare europeo, Denis Nesci.

“Pronti ad ospitare il polo Dri”

“La nostra Regione è pronta ad ospitare il polo di sviluppo del Dri e alle iniziative di decarbonizzazione che rappresentano un passo decisivo verso un futuro sostenibile e competitivo, capace di creare crescita economica, sociale e ambientale e principalmente offrire occupazione qualificata e valorizzare le risorse del nostro territorio. La presenza di infrastrutture strategiche come il porto, i collegamenti ferroviari e le future fonti di energia, unite alla volontà di investire in progetti di grande impatto, confermano che Gioia Tauro può diventare un esempio virtuoso di sviluppo industriale e ambientale. Ringrazio il Ministro – ha concluso l’assessore Calabrese – per l’attenzione riservata alla nostra Regione e il nostro auspicio è che il “modello Calabria” di cui lui ha parlato oggi, possa decollare e offrire le giuste condizioni per una crescita occupazionale rilevante e allo stesso tempo agevoli percorsi si sviluppo sostenibile”.