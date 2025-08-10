Politiche Linguistiche, Ventura: “quando l’amministrare è confuso col reiterare”

StrettoWeb

“L’Ufficio per le Minoranze Linguistiche presso la Presidenza del Consiglio, in un suo riscontro alle mie istanze, comunica sostanzialmente di avere chiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria se ritenga corretto il proprio operato alla luce delle osservazioni da me poste. La Città Metropolitana ha risposto a Roma di non ravvisare alcun problema nel proprio operato. Così si è concluso l’iter interno con cui la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto porre rimedio ad uno degli aspetti che si ritiene quantomeno favoriscano quei fenomeni di ethobusiness che si teme essere in corso in Calabria”.

Così dichiara Francesco Ventura, attivista per la rivitalizzazione linguistica per la comunità greca di Calabria. Comunicato giunto a conclusione di una settimana mediaticamente febbricitante, in cui si è cercato di segnalare le criticità ed indicare delle proposte di soluzioni che, in tema di politiche linguistiche, per funzionare richiedono l’esistenza e la conduzione di un dialogo multilivello.

“Una relazione su questa risposta surreale sarà a breve da me integrata presso le dovute sedi, ivi compresa la Corte dei Conti, ma quanto letto lascia comunque disarmati ed alimenta la disillusione sul fatto che l’attivismo civico possa portare ad effettivi risultati in questa nostra terra – commenta Ventura – Se fossimo chiamati con le stesse modalità a monitorare sulla regolarità delle gare d’appalto, non esisterebbe irregolarità alcuna in Italia, poiché raramente nella forma gli appalti truccati non risultano impeccabili. A meno che non si registri una reazione nell’opinione pubblica ed un cambio di sensibilità nella classe politica e dirigente, funzionari inclusi, le uniche speranze di cambiamento sono condannate a restare relegate al potere giudiziario nelle sue diverse declinazioni. Una cosa è certa, poche cose lasciano l’amaro in bocca come il credere d’avere ragione ed averla invano. E più si va avanti in questa storia e più pungente n’è il retrogusto del reflusso in gola”.