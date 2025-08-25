Polistena, si è concluso il “Villaggio Rosso”. Il sindaco Tripodi: “invasione di giovani tra dibattiti e musica” | INTERVISTA

StrettoWeb

Si è conclusa l’ottava edizione di “Villaggio Rosso”, il tradizionale appuntamento che si rinnova in ogni estate con spettacoli, dibattiti, gastronomia calabrese organizzato dalla sezione comunista di Polistena “Antonio Gramsci”. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, spiega: “il Villaggio Rosso è uno strumento per veicolare messaggi e proposte, come la battaglia per la sanità pubblica, per l’ospedale di Polistena, per l’istruzione e la scuola di tutti, per l’attuazione della Costituzione e la difesa del Mezzogiorno dai disegni neocoloniali”.

La sezione “A. Grasmci”, sotto il vessillo dell’associazione Generazione.com e della piattaforma Berlinguer, non ha inteso rinunciare, nemmeno quest’anno, ad un momento di festa molto atteso fra la popolazione.