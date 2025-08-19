Polistena, comunisti in campo per “Villaggio Rosso 2025”: “no al Ponte sullo Stretto” e non solo, di cosa si parlerà

StrettoWeb

“La sezione comunista di Polistena “A. Gramsci” organizza l’ottava edizione di VILLAGGIO ROSSO, tradizionale appuntamento che si rinnova in ogni estate con spettacoli, dibattiti, gastronomia calabrese. Nel mentre i partiti sono tutti in fermento in vista delle elezioni regionali imminenti, la sezione “A. Grasmci”, sotto il vessillo dell’associazione Generazione.com e della piattaforma Berlinguer non ha inteso rinunciare ad un momento di festa molto atteso fra la popolazione. La presenza politica dei comunisti a Polistena c’è, si vede e viene di volta in volta testimoniata con iniziative fra la gente e per la gente. Villaggio Rosso è solo una delle molteplici attività politiche, come la battaglia per la sanità pubblica, per l’ospedale di Polistena, per l’istruzione e la scuola di tutti, per l’attuazione della Costituzione e la difesa del Mezzogiorno dai disegni neocoloniali”. E’ quanto si legge in una nota relativa all’organizzazione dell’evento.

I programmi delle serate

“Per tali motivi quest’anno Villaggio rosso si caratterizza per una grande apertura verso le forze politiche, affini sulle battaglie e i temi di lotta comuni, collocate più a sinistra nell’attuale quadro politico. Molte le rappresentanze politiche presenti all’interno del programma di dibattiti che vedranno in pole position l’argomento del NO al ponte sullo Stretto che sarà discusso il 21 AGOSTO alle 21.30 nel dibattito sul tema “PONTE E CATTEDRALI NEL DESERTO – LA CALABRIA NELLE MANI DI CHI?”.

Presiede Fabio RACOBALDO – Capogruppo Assessore Comunale – Sezione A. Gramsci; intervengono: Giusy CAMINITI – Sindaca di Villa San Giovanni (RC), Pino COMMODARI – Potere al Popolo – Calabria, Marco FILITI – Segretario PCI Sicilia, Peppe MARRA – Comitato NO Ponte, Francesco MAMMOLA – Presidente Sezione ANPI di Polistena, Saverio PAZZANO – Consigliere Comunale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Alberto ZIPARO – Professore di Urbanistica”.

Nel corso della prima serata è organizzata la SERATA GASTRONOMICA con piatti tipici calabresi e lo spettacolo musicale in programma vedrà protagonisti il maestro di pianoforte Cecè Calcopietro e la cantante NORMA G.

La seconda serata il 22 agosto si aprirà con il dibattito sul tema: “GUERRE, SUD, DEMOCRAZIA – L’ALTERNATIVA DI SISTEMA È POSSIBILE.” Presiede Michele TRIPODI – Sindaco Comunista di Polistena – Sezione “A. Gramsci” di Polistena. Intervengono: Fernando PIGNATARO – Segretario Regionale di Sinistra Italiana, Anna Laura ORRICO – Deputata Movimento 5 Stelle, Ferdinando LAGHI – Consigliere Regionale, Maurizio ACERBO – Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista. Il bisogno di pace è un argomento molto sentito, specie in presenza del genocidio a Gaza che va denunciato in ogni sede politica. Al termine del dibattito ci sarà il format/spettacolo di musica indie direttamente dall’Emilia Romagna e unica tappa in Calabria INDIE POWER.

La terza e ultima serata il 23 AGOSTO si aprirà con il COMIZIO DI CHIUSURA principalmente orientato su temi di politica locale che riguardano l’attività, l’impegno politico, la necessaria continuità del lavoro portato avanti dall’unica Amministrazione Comunale a guida comunista. Interverranno Rosamaria POLITANO – Sezione “A. Gramsci” di Polistena, Mariacatena SCALI – Segretaria della Sezione “A. Gramsci” di Polistena, Giuseppe POLITANO – Vicesindaco di Polistena – Sezione “A. Gramsci” di Polistena. Concluderà il Sindaco di Polistena Michele Tripodi. Subito dopo format/spettacolo TARANTA DISCO DANCE”.