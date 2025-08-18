Polignano, si tuffa in mare e batte la testa sugli scogli: Catania sotto shock piange la morte del giovane Francesco Aronica

StrettoWeb

Si è tuffato da almeno sei metri di altezza a Polignano a Mare, in Puglia, nell’insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le scogliere a picco sul mare. Il gesto, però, gli è costato caro: tuffandosi, ha sbattuto la testa sugli scogli, perdendo la vita. La vittima è un giovane di Catania, il 23enne Francesco Aronica. La città etnea è sotto shock e piange il giovane. Tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà sui social.

I fatti

Il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, estraendolo dall’acqua con difficoltà a causa della posizione poco accessibile. Poi il trasferimento in elicottero all’ospedale di Monopoli e la morte dopo numerosi tentativi di rianimazione. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un’ora, senza esito.