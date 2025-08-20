Pizza solidale a Praia a Mare, raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo | INTERVISTE

StrettoWeb

Una raccolta fondi per donare un nuovo ecografo all’Ospedale di Praia a Mare. Questo è stato l’obiettivo dell’evento “Pizza solidale per un cuore buono” organizzata dall’Associazione “Noi per Filippo”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Praia a Mare, si è conclusa ieri sera con la seconda e ultima serata di beneficienza. A Piazza della Resistenza è stato possibile gustare le pizze a portafoglio, preparate sul momento dai Maestri del Movimento Pizzaioli Italiani e cotte in forno a legna, con acqua e dolci. Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di un ecografo.

Partecipando all’evento è stato possibile, oltre che vedere il nuovo ecografo, incontrare anche i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto di medicina del nosocomio praiese. In alto le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.