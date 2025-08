Pisano (FdI): “il Ponte sullo Stretto è la svolta epocale per l’Italia unita, ora focus sull’aeroporto di Agrigento”

StrettoWeb

“A nome mio personale e della comunità che rappresento, rivolgo le più sentite congratulazioni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ed al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver reso possibile questa svolta epocale”. Così l’onorevole Calogero Pisano, deputato agrigentino, commenta con entusiasmo l’approvazione definitiva del progetto del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess.

“Non è solo un ponte. È una visione. È l’idea di un’Italia finalmente unita, concreta, moderna. È l’investimento su un Mezzogiorno che torna protagonista, che genera lavoro, connessioni, sviluppo. Il governo Meloni – prosegue Pisano – ha dimostrato con coraggio e determinazione che certe opere si possono fare. E si fanno, quando c’è volontà politica, progettualità tecnica e visione strategica”.

Il deputato agrigentino, già promotore dell’emendamento che ha inserito l’aeroporto di Agrigento nel Decreto Sud, coglie l’occasione per rilanciare un’altra priorità: “sono certo che dopo questo traguardo raggiunto sul Ponte sullo Stretto di Messina, arriverà a breve anche il via libera definitivo del Ministro Matteo Salvini all’aeroporto di Agrigento. Un’opera strategica non solo per la provincia agrigentina, ma per l’intera Sicilia, che renderà finalmente accessibile e competitivo uno dei territori più straordinari d’Europa, dal punto di vista turistico, culturale ed economico. L’aeroporto di Agrigento non è un capriccio: è una necessità. Ed è parte integrante di una visione di sviluppo che questo governo, ne sono certo, saprà realizzare“.