Pierdavide Carone a Francavilla Angitola: “contento di tornare in Calabria. Sanremo 2026? Dico…” | VIDEO

Pierdavide Carone, una delle penne più delicate e sensibili del cantautorato italiano, ha fatto tappa a Francavilla Angitola per le celebrazioni di San Foca martire. Il cantautore romano, famoso per aver partecipato al talent show “Amici” nel 2010 (3° posto ma vincitore del Premio della Critica) e successivamente al Festival di Sanremo del 2012 insieme a Lucio Dalla, classificandosi 5°, è recentemente tornato alla ribalta grazie alla vittoria del talent show “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Intervistato da Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi per StrettoWeb, Carone ha dichiarato: “sono 15 anni di tanti concerti, sono sempre contento di ritornare in Calabria“. Il cantautore ha poi parlato del nuovo disco e non ha chiuso le porte a un possibile ritorno a Sanremo 2026.