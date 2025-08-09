Pep Guardiola in giro per Palermo: la visita al Santuario di Santa Rosalia e le maglie con i volti di Falcone e Borsellino

StrettoWeb

Il Manchester City al completo, oggi, si trova a Palermo. Le due squadre – inglesi e rosanero – si sfideranno tra poco al Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy. E’ una serata da tutto esaurito, con lo stadio pieno e lo spettacolo pre-gara che vedrà protagonista Rose Villain. Intanto il tecnico del City Pep Guardiola – che ieri avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa in Sicilia ma che non l’ha fatto per via di un imprevisto – questa mattina è stato in giro nella città capoluogo, visitando il Santuario di Santa Rosalia con le maglie che raffigurano i volti di Falcone e Borsellino.

A darne notizia, con tanto di immagini, la pagina Facebook dello stesso Santuario: “Oggi 9 agosto, lo Staff del Manchester City, con l’allenatore Pep Guardiola (uno degli allenatori più titolati nella storia del calcio) e il preparatore atletico Fabrizio Genovesi, dopo l’acchianata a piedi a Monte Pellegrino, ha fatto visita alla Santuzza, prima della partita di questa sera Palermo – Manchester City. Una preghiera silenziosa. Il saluto e la benedizione da parte del Reggente don Natale Fiorentino nella Sacra Grotta. Auguri per la partita amichevole: buon divertimento. andrà alla caccia di un altro trofeo guidando il Manchester City alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025″, si legge.

Guardiola: “spero che il Palermo possa andare in Serie A”

Giornata speciale, oggi, per l’altro allenatore, quello rosanero, Pippo Inzaghi, che compie 52 anni. Di lui ha parlato proprio Guardiola: “da calciatore Inzaghi era furbo in area di rigore. Sentiva dove la palla andava a finire, da grande attaccante. Come allenatore ha fatto cose molto buone, è ancora giovane e senz’altro gli auguro il meglio. Oggi gli faremo un regalo per il suo compleanno. Non vedo l’ora di vedere i tifosi del Palermo, so che il Sud è speciale. Mi auguro che possano fare una stagione importante e che il Palermo, grazie al City Group, possa conquistare la promozione in serie A. Sarà un’amichevole importante per tutti. Per noi è l’ultima e il rapporto tra le due squadre oggi più stretto rispetto al passato”.