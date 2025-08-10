Pellegrina, torna la Sagra del Pane: 32ª edizione tra tradizione, arte e sapori De.C.O.

StrettoWeb

Si svolgerà martedì 12 agosto la storica Sagra del Pane di Pellegrina giunta alla 32esima edizione. Il Pane, la pizza e i tanti prodotti serviti in un vassoio in ceramica che rimarrà in omaggio a tutti i partecipanti alla sagra. Sia i prodotti che il vassoio in ceramica sono prodotti De.C.0 marchio di origine della Frazione Pellegrina di Bagnara Calabra. Pellegrina con l’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente si presenta con l’identità dei prodotti , pane e ceramica, ritiene giusto affermare che è la vera Sagra calabrese. Il vassoio contiene quest’anno un logo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Frangipane di Reggio Calabria una immagine stupenda caratterizzata anche dall’anno Santo del Giubileo 2025. Scuola , artigianato e prodotti tipici saranno protagonisti della 32esima Sagra del Pane di Pellegrina. Nel corso della serata si esibiranno il gruppo di musica etnica- popolare i Popul’aria.