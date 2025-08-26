Pellaro, grande successo e partecipazione per il Festival del Folclore “Gira Lu Mundu” organizzato da “I Peddaroti” | FOTO

StrettoWeb

Pellaro, quartiere della zona sud di Reggio Calabria, ha vissuto due giornate indimenticabili grazie al ritorno del Festival Internazionale del Folclore “Gira Lu Mundu”, giunto quest’anno alla sua 42ª edizione. La manifestazione, organizzata dal gruppo Folk “I Peddaroti”, autentica colonna della cultura popolare reggina, ha ancora una volta confermato la sua forza: unire la comunità in un grande abbraccio fatto di tradizione, musica e incontro tra culture diverse. Il Lungomare di Pellaro, domenica 17 e lunedì 18 agosto 2025, si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, gremito da tantissimi spettatori che hanno risposto con entusiasmo.

Il racconto delle due serate

Il programma di domenica 17 agosto si è aperto alle 19:00 con una grande degustazione di prodotti tipici reggini e la “frittolata”. Alle 20:30 si è tenuta la premiazione del “Peperoncino d’Oro 2025”, curata dall’Associazione Culturale “Un peperoncino per lo Stretto”. La serata è proseguita dalle 21:30 con un’esplosione di danze popolari grazie ai gruppi folk calabresi e siciliani: “I Peddaroti” (Reggio Calabria), padroni di casa e protagonisti della tradizione locale; “Magna Graecia” (Crotone); “I Cariddi” (Messina); “Insieme Siciliano” (Messina).

Nella seconda serate, lunedì 18 agosto, sempre dalle 19:00, il pubblico ha potuto assaporare nuovamente le specialità culinarie reggine, prima di lasciarsi trasportare in un giro del mondo in musica. Alle 21:30 il palco ha accolto i gruppi internazionali, veri ambasciatori delle proprie culture popolari: “Mexico Ballet de Coahuila” (Messico); “Proarchi Proyeccion Artistica Chile” (Cile); “Ararat Folk Dance Ensemble” (Armenia).

Il successo di questa edizione ha confermato ancora una volta come il Festival Internazionale del Folclore “Gira Lu Mundu” non sia soltanto un evento, ma un pezzo di storia di Pellaro. A renderlo speciale è stata la guida degli instancabili “Peddaroti”, gruppo folk che da decenni custodisce e tramanda l’anima popolare reggina.