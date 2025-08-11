Pellaro, ritorna uno degli eventi storici dell’estate: il Festival del Folclore “Gira lu mundu”. I gruppi internazionali presenti | PROGRAMMA

StrettoWeb

Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate del quartiere e non solo: il Festival Internazionale del Folclore “Gira Lu Mundu”, giunto quest’anno alla sua 42ª edizione. Una manifestazione storica, organizzata dal Gruppo Folk “I Peddaroti”, tra le realtà culturali più note e longeve della città, che da decenni e decenni celebra la tradizione popolare e l’incontro tra culture. L’appuntamento è fissato per domenica 17 e lunedì 18 agosto 2025, sul Lungomare di Pellaro, con due serate ricche di spettacoli, musica, danze popolari e sapori autentici.

Il programma di domenica 17 agosto

Dalle ore 19:00 il pubblico potrà gustare prodotti tipici reggini e una frittolata. Alle 20:30 si terrà la premiazione “Peperoncino d’oro 2025”, curata dall’Associazione Culturale “Un peperoncino per lo Stretto”. A seguire, dalle 21:30, spazio agli spettacoli dei gruppi folk locali calabresi e siciliani:

I Peddaroti (RC)

Magna Graecia (KR)

I Cariddi (ME)

Insieme Siciliano (ME)

Il programma di lunedì 18 agosto

Si parte ancora una volta dalle 19:00 con la degustazione di prodotti tipici. Alle 21:30 il palco si aprirà a un’esplosione di colori e tradizioni dal mondo, con la presenza di gruppi folk internazionali:

Mexico Ballet de Coahuila – Messico

Proarchi Proyeccion Artistica Chile – Cile

Ararat Folk Dance Ensemble – Armenia

Il “Gira Lu Mundu” non è solo danza e musica, ma anche un’occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali. Protagonisti indiscussi saranno i sapori tipici reggini, che accompagneranno i visitatori in un percorso sensoriale tra cultura e gusto.