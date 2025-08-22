Patti, giovane bagnante salvata dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto

StrettoWeb

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, nella tarda mattinata, per una giovane bagnante rimasta incastrata tra le rocce, in balia delle onde, sul litorale di Mongiove, frazione del Comune di Patti (ME), a causa del mare ingrossato, agitato e delle forti correnti. L’allarme è scattato quando alcuni presenti hanno notato la ragazza impossibilitata a raggiungere la riva. Immediato l’intervento coordinato tra due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, provenienti dai distaccamenti di Patti e Milazzo, e la Capitaneria di Porto.

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo-marine difficili, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori coinvolti, l’intervento si è concluso con esito positivo: la bagnante, visibilmente provata ma cosciente, è stata tratta in salvo e recuperata in sicurezza. L’episodio testimonia l’efficacia della sinergia tra i corpi dello Stato e l’impegno costante dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto nella salvaguardia della vita umana, anche in contesti particolarmente critici.