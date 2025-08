Palmi si prepara agli eventi di agosto dopo lo Street Food, il sindaco Ranuccio: “pronti ad accogliere tutti” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Ieri abbiamo chiuso la 4 giorni di Street Food, con tantissime presenze, buon cibo. Si apre ora agosto, dove ci sarà un’offerta turistica variegata: da arte e cultura a luminarie. Non mancheranno i momenti di fede religiosi. Palmi è pronta ad accogliere tutti, come sempre sa fare. La nostra bellissima Tonnara è uno dei punti di forza, come tutte le spiagge in generale. E siamo in attesa del lavoro di restyling per un lungomare accogliente e ancora più inclusivo”.

Così il sindaco di Palmi, Ranuccio, in un’intervista realizzata nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Il primo cittadino ha illustrato brevemente cosa accadrà ad agosto, dopo l’emozionante quattro giorni di Street Food.