Palmi, tutto pronto per il 7° Premio Mediterraneo: il programma e gli ospiti della serata

Il 7° Premio Mediterraneo si terrà il 11 agosto 2025, alle ore 21:00, presso la Villa Comunale di Palmi. Un evento di grande importanza che vedrà la partecipazione di artisti e personalità di spicco, offrendo una serata di spettacolo e cultura. La serata avrà come protagonista lo spettacolo “KAJIN”, con la partecipazione di noti artisti come Enzo Infantino, Tania Paolino, Gaia Carlotta Ndoje, Gabriele Pio Panetta e Rhiannon Allan. La fotografia sarà curata da Astrid Allan, mentre la regia è affidata a Folco Napolini.