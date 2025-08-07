Palmi, mancata risposta all’interrogazione sullo storno degli introiti della filiera: minoranza contro l’amministrazione

StrettoWeb

A distanza di 107 giorni dalla presentazione dell’interrogazione consiliare protocollata in data 15.04.2025, i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà, denunciano la “persistente assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale di Palmi. L’interrogazione, avente per oggetto “Interrogazione a risposta scritta sulla proroga del contratto con adozione di un nuovo CSA senza rispettare né quello in essere né quello trasmesso per la gara d’appalto stornando gli introiti della filiera in misura superiore (dal 50% fino al 90%)”, chiedevano lumi sullo storno degli introiti della filiera per la raccolta differenziata in misura superiore (dal 50% fino al 90%)”.

“Nonostante il Regolamento del Consiglio Comunale preveda un termine di 30 giorni per la risposta scritta, e ove il termine anzidetto non venga osservato, l’interrogazione sarà trattata in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, ad oggi il silenzio dell’Amministrazione impedisce il pieno esercizio delle funzioni di controllo e informazione del Consiglio”.

Le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali di minoranza

“Siamo profondamente delusi dalla mancanza di rispetto istituzionale dimostrata dal Sindaco e dalla Giunta” hanno dichiarato i Consiglieri. “Non si tratta di una semplice formalità, ma di un atto dovuto per garantire trasparenza alla cittadinanza e per permettere al Consiglio di lavorare. Un’amministrazione che non risponde alle domande dei suoi rappresentanti eletti non sta agendo nell’interesse della comunità”. “La mancata risposta non solo ostacola l’attività consiliare, ma priva anche i cittadini di informazioni essenziali su temi di rilevante interesse pubblico”. I Consiglieri hanno già formalmente sollecitato l’Amministrazione e portato la questione all’attenzione del Prefetto.