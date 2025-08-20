Palmi, l’affondo della Minoranza: “la società del Comune paga sponsor per eventi estivi ma non salda stipendi, buoni pasto e TFR ai dipendenti”

StrettoWeb

I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza a Palmi Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Anna Bagalà, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano, “denunciano pubblicamente la grave situazione finanziaria e gestionale che sta interessando la società PPM-S.p.A. a totale partecipazione pubblica del Comune di Palmi, responsabile della gestione dei servizi di trasporto locale. Nonostante il Comune di Palmi sia l’unico socio, la società si trova in uno stato di grave difficoltà economica. I dipendenti lamentano il mancato pagamento degli stipendi e denunciano un arretrato di circa € 90.000 in buoni pasto, mancato liquidazione del TFR ai dipendenti in quiescenza da circa 2 anni, un debito che si protrae da mesi e che sta causando seri disagi alle famiglie. La situazione assume contorni ancora più preoccupanti a fronte di una presunta sponsorizzazione di circa € 70.000 che la società sembrerebbe avrebbe elargito per l’organizzazione di alcuni eventi “dell’Estate Palmese”.

“E’ inaccettabile”

“Questa circostanza solleva legittimi interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle priorità del management. È inaccettabile che una società, il cui scopo primario è garantire un servizio essenziale alla comunità e tutelare i propri dipendenti, utilizzi fondi per eventi di intrattenimento mentre non salda i debiti verso i suoi lavoratori. Chiediamo chiarezza immediata e trasparenza totale. Per questo motivo, si è presentata una richiesta formale al Presidente della Commissione competente di Palmi per la convocazione urgente di una commissione consiliare e l’audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. È fondamentale che l’amministrazione comunale si assuma la responsabilità che le compete e intervenga per risolvere la situazione, tutelando i dipendenti e garantendo la corretta gestione dei fondi pubblici”.