Palmi, il 13 agosto la XII edizione del premio “Sciammisciu d’Oro”

Si svolgerà mercoledì 13 agosto alle ore 22,00 la XII edizione del Premio alla Calabresità Femminile “U Sciammisciu d’Oro”. Il premio, ideato ed organizzato da Silvana Ruggiero, Presidente dell’Associazione A.GE.S.S. ODV anche quest’anno si terrà a Palmi in Piazza Primo Maggio. La Ruggiero come ogni anno consegnerà la statuetta della Bagnarota a donne calabresi che si sono contraddistinte in vari campi.

Saranno nove le donne che verranno premiate in questa XII edizione, e grazie alle loro storie verranno toccati argomenti come bullismo, immigrazione, mafia, volontariato, giornalismo, medicina, disabilità e la donazione degli organi. A corredo delle premiazioni ci saranno intrattenimenti musicali e coreografie di ballo. A tal proposito la Ruggiero ringrazia Rocco Cardona, Pasquale Nassi, Mario Calarco, e le scuole di ballo ASD OlimpiAd Majora e il gruppo Show Dance di Francesca Tripodi.

“Un grande ringraziamento ovviamente va all’amministrazione comunale di Palmi, tra tutti il Sindaco Giuseppe Ranuccio e l’Assessore Giuseppe Magazzù che come ogni anno, oltre ad ospitare il premio, sono sempre disponibili a soddisfare ogni richiesta per la buona riuscita della manifestazione“, affermano dall’organizzazione. Presenterà la serata Gianluca Scopelliti.