Palmi capitale della diplomazia con l’evento “Ponti del Sud” | INFO

StrettoWeb

Grande attesa per il grande evento “Ponti del Sud: i Consoli Onorari per un Mediterraneo delle Relazioni e della Pace”, promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, dalla Fondazione Cre Calabria Roma Europa, in collaborazione con il Comune di Palmi e con il sostegno editoriale della Gazzetta Diplomatica. Per la prima volta in Calabria, 17 Consoli Onorari provenienti da tutta Italia si incontreranno a Palmi insieme alle più alte autorità civili, giudiziarie e militari, per discutere di diplomazia del Sud, dialogo tra i popoli e costruzione della pace.

Nella giornata odierna il Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, Domenico Naccari, e il Consulente del Consolato, Avv. Giuseppe Saletta, effettueranno un sopralluogo nella Sala del Consiglio Comunale di Palmi per verificare gli ultimi dettagli organizzativi, confermando che tutto è pronto per accogliere delegazioni e ospiti. Saranno presenti, tra gli altri:

S.E. Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

Dott.ssa Caterina Chiaravalloti, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria

Dott. Filippo Pietropaolo, Vicepresidente della Regione Calabria

On. Denis Nesci, Europarlamentare

Avv. Giuseppe Ranuccio Sindaco di Palmi

Avv. Simona Scarcella Sindaco di Gioia Tauro

Avv. Francesco Cardone Presidente del Consiglio Comunale di Palmi

Giuseppe Magazzù assessore grandi eventi Comune di Palmi

Avv. Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani Consiglieri Regionali

Sindaci, rappresentanti del mondo culturale e giuridico

È previsto un breve intervento di ogni Console. La giornata sarà trasmessa in diretta da “Vivere Gioia Tauro” e vedrà la partecipazione di numerose testate giornalistiche locali e nazionali, a conferma della rilevanza mediatica dell’evento.

Domenico Naccari e Giuseppe Saletta sottolineano: “Da Palmi, cuore del Mediterraneo, parte un messaggio di pace e cooperazione: il Sud è protagonista nelle relazioni internazionali”. L’arrivo delle delegazioni consolari è previsto per le 9.30.

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 10:30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Palmi, seguita da visite istituzionali e culturali alla Villa Comunale, al resort Cantine Cipri e alla Casa della Cultura “Leonida Repaci”. Palmi è pronta ad accogliere la diplomazia internazionale, trasformandosi per un giorno nella capitale del Mediterraneo delle relazioni e della pace.

Dove seguire il convegno: