Pallavolo, Tonno Callipo VV: 4 riconferme giovani e importanti

Quattro promettenti virgulti giallorossi riconfermati, con la determinazione e la voglia di essere protagonisti con la Tonno Callipo. Iniziamo dal più ‘esperto’ dei giovani ovvero Ivan Borgesi, che 17 anni li ha compiuti lo scorso 7 aprile. Per lui non solo il campionato, allora 15enne, col Viagrande in B due stagioni fa, quanto soprattutto l’ultimo torneo di Serie B da protagonista, al suo esordio nella Tonno Callipo.

Stavolta titolare del sestetto giallorosso, rispetto alla stagione siciliana, Ivan ha mostrato personalità e padronanza del ruolo, con evidenti margini di miglioramento. Perfetta intesa col palleggiatore che ha saputo imbeccarlo in veloce, e progressi di rilievo anche a muro. Alla fine per Borgesi ben 142 punti realizzati, di cui 70 in attacco, 63 a muro e 9 ace: numeri non usuali per un non ancora 17enne! A conferma dell’ottima stagione del centrale catanese. E non a caso per lui è giunta, a fine stagione, anche la convocazione per uno stage di allenamento con la Nazionale azzurra Under 18, augurabile viatico in futuro per ciò che è nelle sue potenzialità.

Ivan ora è pronto a ripartire per la sua seconda stagione a Vibo, in una squadra in gran parte rinnovata… “Immagino – spiega ai microfoni della società – un torneo difficile e impegnativo, anche con il cambio di allenatore che c’è stato in panchina. Dovremo spingere come abbiamo sempre fatto, cercando di crescere subito pur avendo una squadra giovane.”

Per te un altro anno per confermare quanto di buono hai fatto la scorsa stagione: che obiettivi ti poni?

“Sicuramente quelli di fare un bel campionato in Under 19, ma anche in Serie B e raggiungere le finali nazionali.”

Ed eccoci invece a due ‘veterani’ giallorossi seppur sempre giovani: Simone Saturnino, 18 anni a dicembre prossimo, si avvia alla quinta stagione a Vibo.

“L’obiettivo per l’anno prossimo – dice – è quello di migliorare sempre di più singolarmente e come squadra. E poi, assieme ai miei compagni, ottenere buoni risultati, sia nel campionato di Serie B e sia nell’Under 19. A livello personale ho raggiunto un bel traguardo coi miei coi 5 anni alla Callipo. È stata la prima e unica squadra che mi ha fatto appassionare davvero a questo sport e tutto ciò che ho imparato, oltre che tecnicamente ma anche a come affrontare la vita e i problemi, lo devo alla società giallorossa ed a tutto lo staff tecnico, che da 5 anni a questa parte mi accompagnano.”

L’altro giovane longevo, quanto a militanza in giallorosso visto che anche per lui sarà il quinto anno a Vibo, è Halim Kanar, 17 anni il 25 gennaio scorso, nato in Marocco. “Il mio obiettivo per quest’anno è giocare il più possibile e – sottolinea – dare sempre il massimo in ogni occasione. In questi quattro anni a Vibo sono cresciuto molto, sia a livello fisico che mentale. Ho imparato a gestire meglio le pressioni, a lavorare con continuità e ad affrontare le difficoltà con più maturità. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro degli allenatori che mi hanno seguito e fatto crescere passo dopo passo. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova stagione con entusiasmo e tanta voglia di migliorare ancora.”

Chiudiamo con Lorenzo Calello, 17 anni lo scorso 27 marzo. “Sarà il mio secondo anno a Vibo – spiega l’ex Nicotera e Palmi – sono molto contento di poter dare continuità a questo percorso. L’obiettivo personale è sicuramente quello di crescere ancora, migliorare sotto ogni aspetto e dare il mio contributo alla squadra, sia in Serie B che in C. Lavoreremo tutti insieme per prenderci belle soddisfazioni.“