Palermo, un colpo in prospettiva: dall’Atalanta arriva Samuel Giovane

Un colpo in prospettiva, in tutti i sensi. Giovane di nome (anzi di cognome), Giovane di fatto. Se lo assicura il Palermo, che dall’Atalanta preleva – appunto – Samuel Giovane. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Samuel Giovane” si legge nella nota ufficiale.
“Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. A Samuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.