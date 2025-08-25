Palermo, ufficiale e definitivo il dato degli abbonati: che entusiasmo! Questi numeri non si vedevano da anni

StrettoWeb

Un antipasto lo si era intravisto il giorno dell’arrivo di Inzaghi in città. Poi la conferma nell’indimenticabile serata del test contro il Manchester City al “Barbera”. Il match d’esordio di sabato, poi, ha consentito di mettere la firma: un entusiasmo e una partecipazione così “fitta”, dalle parti di Palermo, non si vedevano da tempo. E ora c’è la conferma: sono 16.504 i tifosi che hanno deciso di abbonarsi per l’attuale stagione. Un dato importante, a cui andranno aggiunti i biglietti singoli e la possibilità di avere uno stadio sold out (o quasi) in ogni partita interna, un po’ come accaduto sabato contro la Reggiana.

Il club ringrazia i tifosi

Per questo, in una nota, la società ha ringraziato la piazza. “La Campagna Abbonamenti del Palermo FC, conclusasi sabato 23 agosto, ha fatto registrare un risultato straordinario: 16.504 tifosi hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle gare casalinghe dei rosanero nel Campionato di Serie BKT 2025-2026. Si tratta del migliore dato di abbonati dalla rifondazione del Club nel 2019, con un incremento di circa 3.000 tessere rispetto alla stagione 2024-2025″.

“Anche quest’anno, soltanto abbonandosi, ogni tifoso ha donato 2 euro per lo sviluppo del progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale del Club volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo” si legge.