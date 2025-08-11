Palermo, rubati gli strumenti musicali dopo il concerto di Matthew Lee

StrettoWeb

Matthew Lee, noto come “The Prince of Rock’n’roll”, si è esibito ieri sera, 10 agosto, alle ore 21.30 allo Steri di Palermo. Il concerto ha offerto un percorso musicale attraverso il rock’n’roll, arricchito da influenze blues e country. Questa mattina però il pianista e cantante ha avuto una brutta sorpresa così come informa lo stesso tramite i social.

“Questa mattina sul presto, alla luce del sole, purtroppo qualcuno ha pensato bene di rubare parte dei nostri strumenti musicali, che erano nel nostro Van, parcheggiato vicino all’Hotel a Palermo. Hanno sottratto una delle mie tastiere, le due chitarre di Larry, e la valigia con tutti i microfoni di Filippo, il nostro ingegnere del suono. Purtroppo la gioia per il bel concerto che abbiamo tenuto ieri sera a Palermo è durata soltanto poche ore. Gli strumenti rubati, oltre ad essere parte del nostro lavoro, sono i compagni di viaggio dei nostri tour in giro per il mondo“, è questa una parte del post pubblicato dallo stesso Matthew Lee dispiaciuto per l’accaduto.