Palermo, il 9 agosto Diodato in concerto al Teatro di Verdura | INFO

Prosegue la programmazione della rassegna di concerti itinerante Dream Pop Fest che dopo i primi live allo Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa e al Velodromo Paolo Borsellino, apre gli appuntamenti al Teatro di Verdura con DIODATO. Sabato 9 agosto l’artista farà tappa a Palermo portando un nuovo intenso spettacolo al Teatro di Verdura per l’appuntamento all’interno del cartellone di Dream Pop Fest 2025, rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo.

Gli ultimi biglietti sono disponibili fino alla chiusura delle vendite online sui circuiti abituali e al botteghino la sera dell’evento. Il tour è DIODATO Estate 25 è prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

Gli orari del concerto di Diodato a Palermo