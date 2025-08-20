Palermo, entusiasmo alle stelle in vista dell’esordio contro la Reggiana: previsti grandi numeri al “Barbera”. E Inzaghi commenta: “riempiamolo”

StrettoWeb

E’ l’effetto Inzaghi. Ma anche la vittoria in Coppa Italia a Cremona, l’entusiasmo generato dall’amichevole contro il Manchester City, un mercato importante, una piazza di per sé calda e il fatto che da tanti addetti ai lavori – forse quest’anno in maniera decisa – venga annoverata come favorita. La passione e la “febbre”, in casa Palermo, sono alle stelle, in vista dell’esordio ufficiale in Serie B contro la Reggiana di sabato sera, alle ore 21. Forse non ci sarà il sold out dell’amichevole di due sabati fa, ma le stime sui numeri previsti al “Barbera” sono molto importanti e incoraggianti.

Il messaggio dell’allenatore e l’arrivo della moglie Angela Robusti

Lo stadio potrebbe far registrare un bel colpo d’occhio, nella speranza – per i tifosi e per la società – che possa trattarsi solo della base di partenza. Significa che le vittorie e l’entusiasmo potrebbero aumentare nel corso della stagione. In fondo, con mister Inzaghi, è successo un po’ ovunque, soprattutto nei suoi ultimi anni di B a Reggio Calabria e Pisa. A tal proposito, mister Inzaghi è intervenuto proprio sui social, caricando l’ambiente con un commento abbastanza eloquente. “Riempiamolo” è il messaggio che ha pubblicato il mister nel post in cui il club annuncia l’apertura della prevendita.

Intanto, nella città siciliana è sbarcata anche Angela Robusti, moglie di Superpippo, che sui social ha pubblicato alcune immagini dei suoi primi giorni a Palermo, tra specialità culinarie e luoghi iconici del centro. Così come fatto in tutte le altre piazze in cui il marito ha allenato, anche nel capoluogo isolano – e insieme ai figli – saprà farsi apprezzare per garbatezza e interessanti iniziative sociali.