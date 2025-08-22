Palermo, c’è un altro movimento in entrata: dopo Joronen arriva Davide Veroli

StrettoWeb

Joronen ieri per la porta, Veroli oggi per la retroguardia. Il Palermo puntella la difesa, a qualche giorno dall’esordio in campionato, andando a ritoccare un reparto già consolidato e, in generale, una squadra praticamente già definita, per tanti considerata tra le favorite, o la favorita, al salto in Serie A, anche per la presenza di una garanzia in panchina come Pippo Inzaghi.

Ieri, dicevamo, il colpo per la porta: Joronen. Questa mattina, l’ufficialità di Davide Veroli, dal Cagliari. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge. Cresciuto nel Pescara, è passato poi al Cagliari, che lo ha mandato un po’ in giro per l’Italia, tra Catanzaro e Sampdoria. Affare col Palermo chiuso da qualche giorno, ora l’annuncio.