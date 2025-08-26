Ospedale della Sibaritide, Antoniozzi (FdI): “opera quasi pronta, merito dell’impegno di Occhiuto”

StrettoWeb

“L’ospedale della Sibaritide, come confermato anche stamani dal presidente Occhiuto sui social, è quasi pronto. È un risultato positivo, importante per tutta l’area dello Jonio. Ed è un merito ascrivibile all’impegno del presidente. Lo rivendichiamo dopo anni di silenzio e di stasi come opera infrastrutturale essenziale per tutto il territorio“. Lo afferma, in una dichiarazione, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.